Dette skjer i dag - onsdag

Riktig god morgen, dette er noen av hovedsakene i Finansavisen onsdag 13. juli.

Alfred Berg-fond har prestert best det seneste tiåret med 16,75 prosent årlig avkastning, og er dermed norges beste aksjefond. – Vi gifter oss ikke med aksjer, sier senior porteføljeforvalter Petter Tusvik.

Hadde man investert 1 million kroner tilbake i 2012, hadde pengene vokst til 4,71 millioner i 2022.

De største aksjepostene til fondet består av Equinor, SalMar og Aker BP.

Ola Mæle solgte Namdalen Skog for over 500 millioner. – Investeringer svelger unna penger, sier Mæle, men gleder seg over at det spruter penger av Follestad etter to års sofasitting og pizzaspising.

Mæle eier 50 prosent av Follestad, som gikk fra 100 tusen i overskudd i 2020 til 26 millioner i 2021. Så langt ser det ut å bli et rekordår for Follestad.

DNB knuste forventningene og legger bak seg nok et godt kvartal. I løpet av andre kvartal tjente banken 10 milliarder kroner, en oppgang fra 8,3 milliarder samme kvartal i fjor.

Norsk næringsliv holder farten oppe, sier konsernsjef Kjerstin Braathen.

Hun tror resesjonsfrykten handler mest om USA, og ikke så mye om Norge. Vi er imidlertid ikke isolert fra omverdenen og vi påvirkes enda mer av Europa enn av USA. Det er tydelig at det er en resesjonsfrykt ute i markedet, men det har ikke slått ut i endret kundeadferd, sier hun.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om herlig forskjellsbehandling.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen benytter enhver anledning til å fremme sitt og regjeringens hovedmål i arbeidslivet. Ansettelser skal være hele stillinger og midlertidige stillinger er uønsket.

Det vi ikke forstår, er hvorfor bønder skal få lov til å bruke sesongarbeidere, men andre næringer som har det samme midlertidige behovet, blir mobbet for bruk av midlertidig arbeidskraft.

Faste og hele stillinger er umulig, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs falt tirsdag 0,11 prosent til 1,192 poeng.

En dollar kostet 10 kroner og 22 øre, mens en euro kostet 10 kroner og 27 øre.

Finanskalenderen

Andrekvartalstall

OKEA: Kl. 06.00, webcast kl. 08.00