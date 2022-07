Selskapet til den tidligere bloggeren og gründeren Sophie Elise Isachsen leverte nylig regnskap for 2021.

Det viste at selskapet omsatte for nær 8,4 millioner kroner i 2021, en liten nedgang fra 8,6 millioner året før.

Resultatet etter skatt endte på litt over 3,8 millioner kroner i 2021, én million mindre enn i 2020.



Isachsens tok også ut 2,5 millioner kroner i tilleggsutbytte, ned fra 3,5 millioner året før. Lønnskostnadene var på rundt én million kroner i lønn fra selskapet, som er oppført med to årsverk.

For tiden driver influenceren kosmetikkmerket Glöd, samt at hun nylig lanserte solbrillemerket The Shade. Isachsen var også med på Farmen kjendis tidligere i år.

Sophie Elise AS (Mill. kr) 2021 2020 Driftsinntekter 8,4 8,6 Driftsresultat 5,1 6,2 Resultat før skatt 5,1 6,2 Årsresultat 3,8 4,8



Redusert egenkapital

Selskapet hadde en gjeld på nesten 5,5 millioner kroner i 2021, ned fra 6,1 millioner kroner i 2020.

Den langsiktig gjelden økte fra 340.000 kroner til 1,1 millioner kroner. Den langsiktige gjelden består av gjeld til kredittinstitusjoner.

Selskapets egenkapital ble redusert til 2,3 millioner, fra 3,9 millioner året før.