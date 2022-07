– Må senke inflasjonen fra 8 til 2 prosent

Aksjemarkedet i USA trender nedover med skarpe bevegelser både opp og ned. Hver gang aksjemarkedet stiger sterkt topper det på et lavere nivå enn tidligere i trenden. Aksjemarkedet i Norge har i år gjort det vesentlig bedre enn andre markeder fordi det har vært holdt oppe av den eneste faktoren med positivt momentum; oljeprisen. De fleste harde og mye råvarer innenfor metaller og høstbare landbruksvekster har hatt store prisfall i år. Oljeprisen er relativt sterk, men den har mistet momentum ettersom prisen er ned med mer enn 20 prosent fra toppen.

Det blir publisert inflasjonstall for juni fra USA onsdag klokken 14:30. Det forventes 8,8 prosent. Først nå begynner kommentatorer å snakke om problemene med prisveksten for husleier. Zillow Group Inc som samler inn data for alle husleier har en indeksmåling som de siste 2 årene har løftet seg 12 prosent over trenden de selv og myndighetene har lagt på med 3 prosent årlig vekst de siste 10 årene før.

Etter at inflasjonstallene er publisert vil spekulasjon om hva Federal Reserve vil gjøre på neste rentemøte onsdag 27. juli. Konsensusestimatet nå er en økning på 75 basispunkter.

Federal Reserve har et mål om å bringe inflasjonen ned til 2 prosent fra dagens nivå på over 8 prosent. Om rentemarkedet tviler på om Federal Reserve klarer dette vil de kreve høyere rente på lange obligasjoner som å kompensere for manglende inflasjonsbekjempelse.

Tilslutt er det viktig å huske at aksjemarkedet elsker vekst med stabil til svakt stigende inflasjon mellom en til tre prosent. De siste 10 årene før pandemien var det mange år med svak vekst og mild inflasjon. Aksjemarkedene likte det. I løpet av de neste 18 månedene vil vi med stor sannsynlighet ha et kvartal med sterkt fallene inflasjon kombinert med sterkt fallende vekst. Det er det verste aksjemarkedene vet.