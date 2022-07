Etter snart 2 år uten kinesiske verdipapirer i porteføljen har Pictet Wealth Management nå begynt å øke sin eksponering mot det kinesiske markedet. Bakgrunnen skal være at banken ser svakere vekstutsikter i utviklede markeder.

Videre venter Pictet en vesentlig forbedring i Kinas økonomiske tilstand, kombinert med en kraftig reduksjon i antall inngrep fra myndighetene i private virksomheters affærer.

«Når vi ser på den generelle markedssituasjonen, ser vi ett land som skiller seg ut når det gjelder å akselerere på nytt herfra, og dette er Kina», sa Alexandre Tavazzi fra Pictet Wealth Management, ifølge Reuters.

«Så dette er grunnen til at vi nå tror det er fornuftig å gå tilbake til kinesiske aksjer», la han til, og trakk frem at kinesiske aksjer er meget attraktiv priset.

Finanspolitisk stimuli kan sende aksjemarkedet til værs

Data fra Bloomberg viser at Kinas finanspolitiske stimuli har begynt å sette sine spor på økonomien og at markedets tilgang til kreditt har økt betraktelig. Bloomberg-økonom Eric Zhu trekker derimot frem at det er vanskelig å spå om dette vil ha en dramatisk effekt på kinesiske kapitalmarkeder.

«Selv med mer stimuli, som er antatt å øke markedets tilgang til kreditt, vil Kinas strenge koronarestriksjoner bidra til å gjøre veien tilbake langsom og humpete», sa Zhu.

Tavazzi tror likevel at markedet kan vente seg en kraftig gjenopplivning av kinesiske kapitalmarkeder i resten av 2022 og 2023 grunnet den økte tilgangen til kreditt, og nevner at deres eksponering mot det kinesiske markedet vil øke betraktelig dersom Kinas økonomi viser tegn til gjenopplivning.

Pictet Wealth Management, som forvalter rett i underkant av 3 billioner kroner, nevner at deres eksponering mot det kinesiske markedet fortsatt er relativt liten og utgjør kun rundt 25 prosent av porteføljeeksponeringen mot fremvoksende markeder.

Tavazzi venter at Kinas økonomi vil akselerere betraktelig den kommende tiden når myndighetene begynner å slakke opp deres knallharde koronarelaterte tiltak.

Forvalteren er likevel forsiktig med å overeksponere seg mot markedet for tidlig, og trekker frem blant annet potensielle nedstengninger og turbulensen i landets eiendomsmarked som store risikomomenter.