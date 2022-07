Blant rentefondene ble pengemarkeds- og obligasjonsfond nettoinnløst for henholdsvis 1.585 og 2.567 millioner kroner, mens «andre rentefond» ble nettoinnløst for 3.315 millioner kroner.

«Andre rentefond» er ifølge VFF såkalte high yield-fond, rentefond som investerer i obligasjoner utstedt av private foretak der både risiko og forventet avkastning er høyere enn i pengemarkedsfond.

Kombinasjonsfond og «andre fond/hedgefond» ble nettoinnløst for henholdsvis 640 og 74 millioner kroner.

Utlendinger kjøpte

Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettoinnløste fond for 2.075 millioner kroner i juni. Gjennom «pensjonsmidler med fondsvalg» tegnet kundegruppen seg for netto 672 millioner kroner.

«Pensjonsmidler med fondsvalg» viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjoner (typisk forsikringsselskaper, pensjonskasser, kommuner, stiftelser eller AS-er) innløste verdipapirfond for netto 8.630 millioner kroner i juni, mens utenlandske kunder nettotegnet for 239 millioner kroner.

Proffene solgte rentefond

Ser vi på aksjefond, nettoinnløste norske personkunder for 1.280 millioner kroner i det som ble nok en turbulent måned på verdens børser. Gjennom pensjonsmidler tegnet personkundene seg for netto 280 millioner kroner.

Norske institusjoner nettoinnløste aksjefond for 69 millioner kroner, mens utenlandske kunder innløste for netto 544 millioner kroner.

Ser vi på rentefond, innløste norske personkunder for netto 438 millioner kroner i juni, mens de via pensjonsmidler tegnet for netto 406 millioner kroner.

Til slutt innløste norske institusjoner rentefond for netto 8.224 millioner, mens utenlandske kunder nettotegnet rentefond for 789 millioner kroner.