Storebrand slo konsensus. På forhånd lå analytikerne i snitt inne med et konsernresultat på 461 millioner kroner før amortisering, men det faktiske resultatet ble 577 millioner.

– Ved avslutningen av første halvår i 2022 er verden fortsatt preget av geopolitisk og finansiell uro. Inflasjonen øker, og markedene er turbulente. Den økonomiske aktiviteten i Norge og Sverige er høy, og rentene er på vei opp. Høyere renter gir bedre nivåer for reinvestering i pensjonsporteføljene og vil over tid gi mer pensjon for våre kunder og overskuddsdeling for våre aksjonærer, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Storebrand (Mill. kr) 2. kv./22 2. kv./21 Driftsinntekter 1456 1473 Driftsresultat 705 686 Resultat før amortisering 577 1353 Resultat før skatt 439 1225 Resultat etter skatt 413 1173

Konsernresultat før amortisering representerer en betydelig nedgang mot samme kvartal året før, hvor resultatet endte på 1.204 millioner.

Rekordhøy solvensmargin

– Solvensmarginen er nå rekordhøye 195 prosent, og vi vil innen kort tid starte opp et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer. Den underliggende veksten er god innen alle forretningsområder, med en sterk vekst i forsikringspremier på 14 prosent og økning i bankutlån på 15 prosent. Vi har også en positiv nettoflyt av sparekapital i kvartalet, sier Grefstad og legger til:

– Den strukturelle veksten i det norske tjenestepensjonsmarkedet forsterkes av den regulatoriske utviklingen, og langsiktig sparing blir stadig viktigere. Fra 1. juli er alle ansatte sikret obligatorisk pensjonssparing, uavhengig av stillingsbrøk, alder og inntektsnivå. Over en million arbeidstakere vil dra nytte av dette, og markedspremier innen innskuddspensjon vil øke.

Storebrands forvaltningskapital ble redusert som en følge av urolige markeder. Totale midler til forvaltning utgjorde 1.009 milliarder kroner, tilsvarende en nedgang på 3 prosent mot året før.

9 milliarder til Asset Management

Nettoflyten av sparemidler var imidlertid positiv, hvorav 1,8 milliarder kroner gikk til Unit Linked, mens Asset Management fikk 9 milliarder i første halvår.

Storebrand melder videre om at lønnsomheten har forbedret seg. Combined ratio kom 88 prosent i kvartalet, mot 92 prosent forrige kvartal.

Styret har fått grønt lys av Finanstilsynet for å starte tilbakekjøp av aksjer for 500 millioner kroner, med bakgrunn i solvensmarginen på 184 prosent i første kvartal. Dette vil igangsettes innen kort tid.