Euroen falt til under én dollar for første gang på to tiår onsdag ettermiddag, etter sjokktall fra USA.

Dette setter valutaen på en kurs mot et av de verste årene i historien, spesielt dersom energiprisen vil fortsette oppover.

– Hvis det ikke blir fred vil energiprisene stige voldsomt, og vi vil ende opp med å måtte strømrasjonere, til og med i Norge, sa sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika til Finansavisen.



Euroen har vippet på randen av paritet mot dollaren i flere dager, og brøt til slutt dette nivået på onsdag. Den europeiske valutaen er ned rundt 19 prosent det siste året, og har falt bratt fra toppen i 2008, da den var verdt 1,60 dollar, ifølge CBS News.

Har aldri skjedd før

Fallet kan åpne dørene for en bevegelse mot 0,96 dollar, spår analytikere, med noen som forventer et fall til 0,90 euro, dersom gassforsyningen forstyrres mer, ifølge Reuters.

– En dollar kan kjøpe mer euro enn den har vært i stand til nesten siden euroen ble lansert, sier Hayley Berg, sjeføkonom ved Hopper.

Euroen ble lansert 1. januar 1999, og var da verdt 1,19 dollar. Den begynte så en lang nedtur og nådde rekordlave 0,82 dollar i oktober 2000. Den europeiske valutaen steg over paritet i 2002 da store handelsunderskudd og skandaler på Wall Street tynget dollaren.

Vanskelig posisjon

Bevegelsene setter Europas sentralbank i en vanskelig posisjon. Det forventes at banken vil heve renten neste uke, for første gang siden 2011, for å bekjempe inflasjonen på rekordhøye 8,6 prosent.

Valutasvakhet forverrer dette inflasjonsproblemet. Likevel kan ikke ESB risikere aggressive innstramminger i politikken av frykt for å sende økonomisk vekst i revers.

«Dersom gassrørledningen som har vært stengt i 10 dager ikke åpner igjen, og vi får mer gassrasjonering - da har vi kanskje ikke sett de svakeste nivåene av euroen,» sa Christian Keller, leder for økonomisk forskning i Barclays.