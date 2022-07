– Når det kommer til krypto, vil vi følge med som en hauk

– Globale regler og retningslinjer trengs for å regulere selskaper som Binance, samt å holde markedene «rene», skriver det britiske finansdepartementet til Reuters torsdag.

Kryptoselskaper er for det meste uregulert i store deler av verden, men i nyere tid har det blitt stilt strengere krav til bevis for at selskapene ikke bedriver hvitvasking.

Det britiske finansdepartementet skrev forrige uke at Binance, som er en av verdens største kryptobørser, ikke er tillatt å drive aktivitet i Storbritannia da de ikke hadde kapasiteten til å overvåke selskapet tilstrekkelig. Samtidig har land som Spania, Frankrike og Italia tillatt Binance å drive virksomhet.

Vil beskytte konsumentene

– jeg tror noen globale retningslinjer er avgjørende, skriver Nikhil Rathi i det britiske finansdepartementet. Han mener en av grunnene til at flere reguleringer for kryptoselskaper er viktig, er at det vil føre til økt beskyttelse av kunder.

– Når det kommer til krypto, vil vi alltid følge med som en hauk for å sørge for at kundene er tilstrekkelig beskyttet, skriver Rathi til Reuters.

Departementet har tidligere advart om at kryptoinvestorer kan tape alle pengene sine, og Rathi sier at dette dessverre har blitt en realitet for mange etter siste tids krakk.