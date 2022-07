Gjensidige Forsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.138 millioner kroner i årets andre kvartal, mot 2.330 i tilsvarende kvartal året før. På forhånd ventet analytikerne et resultat før skatt på 1.004 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av TDN.

«Vi fortsetter å levere solide resultater, og jeg er spesielt fornøyd med den sterke utviklingen i vår norske virksomhet og fremgangen i snuoperasjonene i Sverige og Baltikum,» sier konsernsjef Helge Leiro Baastad.

Børsen preger

Gjensidiges investeringsportefølje ble dratt ned av børsuro og generell nedgang i finansielle markedet. Selskapets finansresultat var på minus 597,7 millioner kroner for kvartalet, mot 802,1 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Resultatet i kvartalet tilsvarer en samlet avkastning på minus 1,0 prosent mot pluss 1,3 året før.

Premieinntektene fra skadeforsikring økte med 8,3 prosent til 7.773,9 millioner kroner for kvartalet, mot 7.175,4 millioner kroner året før. På forhånd var det ventet 7.735 millioner kroner. Forbedringen i forsikringsresultatet var hovedsakelig drevet av premievekst og et lavere storskadeinnslag.



Selskapets combined ratio, nøkkeltallet som viser kostnader og skadeutbetalinger i prosent av premieinntekter, endte på 77,5 prosent. Dette er ned fra 78,7 i samme kvartal året før, og sterkere enn konsensusforventningene til analytikerne på 79,4 prosent.

«Vi har en solid markedsposisjon, svært effektiv drift og en sterk kapitalposisjon. Dette bidrar til vår evne til å fortsatt kunne utbetale attraktive utbytter til våre aksjeeiere,» sier Baastad i meldingen.

Fire analytikere har kjøpsanbefaling på Gjensidige Forsikring-aksjen, fem anbefaler hold, mens en anbefaler selg. Gjennomsnittlig kursmål er 210 kroner, varierende fra 185 til 228 kroner pr aksje.

Sjefsbytte

I mai ble det klart at Helge Leiro Baastad går av som konsernsjef for forsikringsselskapet, og at tidligere konserndirektør i Storebrand, Geir Holmgren, tar over stafettpinnen. Han tiltrer rollen først i januar 2023.

Styreleder Gisele Marchand i Gjensidige Forsikring understreket den gang at ansettelsen ikke endrer selskapets strategi eller utbyttepolitikk.

Baastad overtar som styreleder i Kavlikonsernet, og tar dermed på seg ansvaret for å skaffe 100 millioner kroner årlig i overskudd til humanitære prosjekter. Baastad erstatter Finn Jebsen, som har sittet som styreleder i Kavlikonsernet (Kavli Holding) siden 2006, ifølge en pressemelding fra Kavli.