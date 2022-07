Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er noen av hovedsakene i Finansavisen fredag 15. juli

Smedvig-arving Petter Smedvig valgte å satse for seg selv, da han ble kjøpt ut av familieformuen for elleve år siden. Det har kostet han dyrt. Nærmere bestemt over en milliard kroner. For i mellomtiden har familiebedriften doblet verdiene sine, etter at han solgte seg ut.

Selv om selskapet hans «bare» tapte 1,4 millioner kroner i fjor, har selskapet bokførte tap på nærmere 380 millioner kroner siden 2016.

---

Matvaregiganten Orkla økte både priser og omsetningen i andre kvartal. Vannkraft veide opp for svakere marginer.

Hydro Power, er Orklas kraftselskap. Energivirksomheten bidro med et driftsresultat på 579 millioner kroner, opp fra 112 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Hydro Power har motvirket noe av den sterke kostnadsveksten vi opplever innen merkevarevirksomheten, sier konsernsjef Nils Selte.

Konsernets driftsinntekter økte til 14,3 milliarder kroner, og fikk et resultat på 1,9 milliarder.

---

Borr Drilling vil hente 2,6 milliarder kroner i ny frisk kapital. Aksjen kollapset, men analytikerne mener riggselskapet kommer godt ut av forhandlingene med kreditorene.

Aksjen handlet i rødt allerede fra start torsdag morgen, men raste over 19 prosent etter varsel om at riggselskapet vil hente inntil 250 millioner dollar i ny egenkapital.

Finansavisen var torsdag i kontakt med analytikere som nevnte at 30 til 50 millioner dollar i frisk kapital er det beste utfallet for aksjonærene.

---