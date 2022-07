Resultatskrell, men utbyttebonanza for Skavlan

Talkshowkongen Fredrik Skavlan er et kjent ansikt for nordmenn og svensker. I fjor meldte Skavlan at TV-showet skulle ha sin siste sesong, og regnskapet ble vesentlig svakere enn i 2020.

Inntektene falt fra 12,6 millioner i 2020 til 8,4 millioner i fjor og Skavlan tok ut 1,9 millioner kroner i lønn i tillegg til én million i utbytte og 19 millioner i tilleggsutbytte.

I 2020 og 2019 tok han ut samlet utbytte på henholdsvis 17 og i overkant av 18 millioner. Trekker vi fra lønninger har Skavlan følgelig tatt ut 55 millioner kroner i utbytte på tre år.

Utgiftene steg også noe og det gjorde at driftsresultatet ble nær halvert til 5 millioner fra 9,5 millioner i 2020.

Overskuddet ble dermed redusert med over en tredjedel – fra 27,2 millioner i 2020 til 17,9 millioner i fjor.

Skavlan kan imidlertid skilte med nær 40 prosent avkastning i ett av fondene han har investert i. Fondsandelen i FIRST AllWeather hadde en kostpris på 7,5 millioner kroner, men markedsverdien økte til 10,3 millioner ved utgangen av 2021. Totalavkastningen på investerte midler endte på like over 20 prosent.



Størsteparten av inntektene i regnskapet stammer fra investeringer i datterselskapet Monkberry. Skavlan eier like over 83 prosent av aksjene i selskapet og hans andel av overskuddet endte på 10,4 millioner i fjor. Inntekt på investeringen er bokført som 11,8 millioner av inntektene i Skavlans regnskap.