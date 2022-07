En kan trygt si at Helge Lund hadde medvind i fjor. Inkerman Holding, som er heleid av Lund, kunne rapportere et resultat før skatt på 705 millioner kroner. Etter en skatteregning på 152 millioner kronerl, satt han igjen med et overskudd på 553,5 millioner kroner.

Lund er kanskje aller mest kjent som tidligere konsernsjef i Statoil, og er i dag styreleder for den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk og for det britiske oljeselskapet BP. Lund var tidligere sjef i BG Group, men måtte slutte i 2016 da selskapet ble kjøpt opp av Shell.

Det private investeringsselskapet ble etablert i 2016. Ifølge vedtektene hadde selskapet den gang som formål å forvalte og investere i midler, drive konsulentvirksomhet, samt gi gaver og bidrag til veldedige og sosiale formål.

Finansavisen lyktes ikke i å få kontakt med Helge Lund fredag. Verken kona eller styremedlem Tom Oscar Collett ville gi noen kommentar, ei heller videreformidle kontakt med Helge Lund.

Inkerman Holding (Mill. kr) 2021 2020 Driftsinntekter 650,7 23,1 Driftsresultat 649,3 21,8 Resultat før skatt 705 9,2 Årsresultat 553,5 3,9

700 mill. i egenkapital

I slutten av 2021 hadde Inkerman Holding en egenkapital på 692 millioner kroner, en oppgang fra 139 millioner kroner samme periode året før. Det ble ikke tatt ut utbytte fra investeringsselskapet i fjor.

Regnskapet viser i tillegg at han har investert i aksjer med en bokført verdi på snaut 110 millioner kroner.

Blant selskapene han har eierandel i, finner vi Cimon Medical som utvikler ultralydteknologi, Industrifinans Eiendsomfond og Joymo, en strømmetjeneste for sportsarrangementer. I sistnevnte hadde Lund i utgangen av fjoråret en eierandel på 4,6 prosent.