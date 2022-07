Syv kupp for verdiinvestorer

Den brede S&P 500 indeksen er ned rundt 20 prosent hittil i år. Det har vært det verste første halvåret på over fem tiår. Ifølge MarketWatch mener redaktør av nyhetsbrevet The Prudent Speculator, John Buckingham at skaden allerede er gjort, og anbefaler å kjøpe 7 verdiaksjer.

The Prudent Speculator blir publisert av Kovitz Investment Group of Chicago. TPS-porteføljens gjennomsnittlige årlige 30-årsavkastning er på 14,5 prosent. S&P 500 har til sammenligning en årlig avkastning på 9,9 prosent.

TPS-porteføljen består av 80 aksjer og investeringene gjøres med en tidshorisont på mellom 3 til 5 år. Buckingham ser etter likvide aksjer, som relativt til markedet skal være underpriset. Følgelig ønsker han å finne selskaper som prises lavt relativt til inntjeningen. Han sier at TGS-porteføljen har en forward P/E på 10,4, mens S&P 500 sin forward P/E ligger på 16,8.

Han sier at fallet man har sett i år er nøyaktig hva man vil se hvis man har penger man vil investere. I en fersk rapport trekker han frem 7 verdiaksjer som er kupp. Selskapene han trekker frem er blant annet Meta, Micron og Capital One. Disse aksjene har falt henholdsvis 51, 34 og 25 prosent.

I et intervju der han forklarte markedspsykologiens rolle i investeringer sa han at «du vil ikke at alle skal være euforiske. Du vil at de skal være nede på søppelfyllingene». Dette skal være fordi det ikke er uvanlig at aksjer faller 20 prosent og at slike fall må forventes og at man må omfavne nedganger for langsiktig suksess.