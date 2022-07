Spør betalte aksjeanalytikere hva markedet vil gjøre videre, og svarene er ikke betryggende. Alt fra stupe 12% til hoppe 32%, sier S&P 500-strateger til Bloomberg.

Et slikt brett utfall er, for å si det åpenbare, helt ubrukelig for alle som prøver å danne en investeringscase. Det er blant den bredeste uenigheten av prognoser som noen gang har blitt registrert.

Fredag steg den brede S&P500 indeksen 1,9 prosent. Indeksen har svingt mer enn 5 prosent i fire av de siste åtte ukene, og endte nesten nøyaktig der den begynte.

«Å forutsi nivået på det brede markedet på et tidspunkt i fremtiden er alltid veldig vanskelig, men det er spesielt vanskelig nå gitt hvor usikker de innkommende dataene er. Spesielt rundt pengepolitikken» sa Dean Curnutt, grunnlegger av Macro Risk Avirsors til Bloomberg.

Denne uken ble markedsvolatiliteten drevet opp av skyhøye inflasjonstall, usikkerhet rundt FED og tall fra de store bankene.

«Vi er i en tid med grunnleggende endringer i kostnadene og tilgjengeligheten av penger - som er hovedinnspillet for finansmarkedene» sa Steve Sosnick, sjefstrateg i Interactive Brokers.

Tungt halvår

Hittill i år har S&P 500 har mistet nesten en femtedel av verdien, mens den teknologitunge indeksen Nasdaq er ned hele 28 prosent.

Videre vil mangelen på klarhet i de økonomiske utsiktene, renteøkninger og kvantitative innstramminger bidra til stor usikkerhet i de fremtidige prognosene, sier Bloomberg.