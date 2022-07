70 prosent frykter resesjon

Mens eksperter diskuterer om en resesjon kommer eller ikke, er de fleste allerede overbevist om at vi er på vei mot en nedgang, viser en fersk undersøkelse fra MagnifyMoney.

Høy inflasjon er en av de største risikofaktorene som gjør at folk tror en økonomisk nedgang er på vei, sammen med høye bolig- og leiepriser og stigende renter, sier CNBC.

De fleste amerikanere - 70 prosent - tror allerede en økonomisk nedgang er på vei, ifølge undersøkelsen.

En resesjon er normalt definert som et fall i et lands bruttonasjonalprodukt i to eller flere påfølgende kvartaler.

Slik forbereder de seg

I følge undersøkelsen var det flere tiltak som ble gjort av privatpersonene. 62 prosent ville kutte ned på utgiftene. Videre ville 36 prosent gjøre tiltak for å styrke inntektene sine, enten i form av sidejobber, økt jobbytelse eller justeringer i investeringsporteføljen.

Én av fire respondenter i undersøkelsen rapporterte å betale ned gjeld som en måte å gjøre seg klar for en økonomisk nedgang.

Ettersom Federal Reserve hever renten, kan det være lurt å vurdere mulighetene deres for å kontrollere sine personlige renter på gjelden deres, sier Matt Schulz, eier av MagnifyMoney.

Noen lyspunkter

Til tross for stor frykt, har den amerikanske økonomien noen lyspunkter. Blant annet et sterkt arbeidsmarked og stigende lønninger. Men til tross for dette har de høye prisene økt amerikanernes følelse av økonomisk usikkerhet, sier Schulz.