Nå har du sjansen til å slå markedet

Bjørnemarkeder er en investors beste venn. Under store aksjemarkedsnedganger har du en bedre sjanse til å bygge opp et stort forsprang på indekserte investorer. Hvis målet ditt er å slå markedet på lang sikt, spiller bjørnemarkeder en avgjørende rolle, skriver Marketwatch.

Når markedet faller, vil selvfølgelig oddsen for at du taper penger være stor. Men å "slå markedet" er relativt, ikke absolutt.

Teoretisk sett er det naturlig at det ville være lettere å tilføre verdi under et bjørnemarked. Det er fordi man vekter opp aksjer med lavere risiko eller andre aktivaklasser som fører til at porteføljen din taper mindre enn markedet i seg selv.

Under oksemarkeder vil disse aksjene med lavere risiko eller alternative aktivaklasser typisk ligge etter markedet.

Data viser at over dobbelt så mange klarer å slå markedet under bjørnemarked, som under oksemarkedet, ifølge Marketwatch.

Følg planen din

Under bjørnemarkedet er det å holde seg til planen sin viktigere enn noen annen tid. Det kan være vanskelig, siden du i bjørnemarkeder mest sannsynlig vil tape penger selv om du slår markedet selv. Så du vil bli fristet til å endre strategien din eller til og med kaste inn håndkleet.

Hvis du bukker under, vil oddsen for å slå markedet på lang sikt bli langt mindre.