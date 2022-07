Dette skjer i dag – mandag

Riktig god morgen, dette er noen av hovedsakene i Finansavisen mandag 18. juli

Mineralgründer og milliardær Sturla Steinsvik er 80 år og jakter nå en halv milliard til gigantgruve.

– Jeg er vant til å jobbe i motbakke, sier han.

Nå vil han skaffe mellom 500 og 700 millioner til et nytt gruveprosjekt i milliardklassen. Forekomsten er restene etter en gammel vulkan i Telemark.

---

I fjor utga Jo Nesbø to bøker, skrev Exit-låt og lanserte podkast. Dermed strømmet millionene inn i selskapet “Skriververkstedet” og stiftelsen “Harry Hole”.

Stiftelsen tjente ifjor 35,4 millioner kroner, og hadde totalt 117 millioner kroner i egenkapital. Det var en styrking på 32,6 millioner fra året før.

---

Tidenes sommer for fornøyelsesparkene, etter de har vært gjennom en skikkelig berg-og-dal-bane de siste to årene.

Frykten for store tap er byttet ut med rekordresultater. I år kan det bli enda bedre.

Passkrise, SAS-streik og kaotiske flyplasser over hele Europa gjør at mange nordmenn velger nok et år med hjemmesommer og en tur innom fornøyelsesparkene.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Gahr Støres arv og penger.

Til tross for at statsminister Jonas Gahr Støre legger ned et stort og viktig arbeid internasjonalt, blir det ingen uttelling hos velgerne. Ap ligger så vidt over 20 prosent på meningsmålingene.

Gahr Støre kommer fra en familie som har penger og arv. Nå har han og resten av familiemedlemmene plassert nesten hele formuen i banken.

Han bør ikke fargelegge sin egen familie for å bli mer folkelig, skriver Hegnar.

---

Resultater, utenlands

Bank of America (12.45)

Fingerprint Cards (07.00)

Goldman Sachs

IBM

Nordea (06.30)

Generalforsamlinger

Arctic Fish (ekstra, 10.00)

Green Energy Group (tidligere Seabird Exploration)

Makro, Norge (SSB)

Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal

Makro, utenlands

USA: NAHB boligindeks, juli (16.00)

Kilder: TDN Direkt, SSB, Trading Economics