Berntsen: – Det er ikke gitt at en resesjon er nærstående

Knallsterke tall fra to av verdens største finansforetak, Citigroup (+13,2 prosent) og Wells Fargo (+6,2 prosent), bidro til solid oppgang på New York-børsen fredag. Dow Jones gikk opp 2,2 prosent mens S&P 500 og Nasdaq la på seg henholdsvis 1,9 prosent og 1,8 prosent.

«Resultatsesongen for 2. kvartal har så vidt startet, og fredagens tall kan være en indikasjon på underliggende styrke i amerikansk økonomi. Det vil si at selv om prispresset siste 12 måneder er på det høyeste nivået på over 40 år, er det få tegn på at etterspørselen etter arbeidskraft har svekket seg i perioden. Med andre ord er det ikke gitt at en resesjon er nærstående», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Myklanding?

Det er ventet at den amerikanske sentralbanken vil sette opp styringsrenten markant på de kommende rentemøtene for å temme inflasjonen på mellomlang sikt. Så fremt arbeidsledigheten ikke stiger nevneverdig som en følge av dette, mener Berntsen det kan være realistisk å håpe på en økonomisk myklanding.

«En myklanding, gitt dagens utfordringer, vil være godt nytt for verdens aksjemarkeder, som er kraftig ned inneværende år. Oslo Børs er ett av få unntak, som har holdt seg flytende grunnet skyhøye olje -og gasspriser, samt dollarkurs», skriver Berntsen.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 2,95 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 8,2 prosent til 24,23.

Flere av de asiatiske børsene har startet uken i pluss.