– Det kan bli veldig dyrt å shorte Nel

Hydrogenselskapet Nel melder mandag morgen at det har mottatt en kjøpsordre fra en ikke-navngitt amerikansk kunde. Kjøpsordren er for elektrolyseutstyr til industriell bruk, og har en verdi på over 45 millioner euro, tilsvarende 460 millioner kroner.

– Denne kunden ønsker å gjøre en ordre siden det kan bli mangel på produksjonskapasitet fremover. Dette er begynnelsen på en stor ny industri, sier aksjekommentator Karl-Johan Molnes.

– Til alle dere som shorter dere ute. Det er ikke noe poeng å shorte vekstaksjer når man står overfor gjennombrudd. (..) Hvis man shorter på grunn av at regnskapstallene ser dårlig ut så anbefaler jeg dere å lese Finansavisen for noen måneder siden der man lette etter 4.500 revisorer, som liker å se bakover i tallene. Men da kan man ikke være aksjeanalytiker i Nel. Man må se fremover, sier han.