Dette skjer i dag - tirsdag

Riktig god morgen, dette er noen av hovedsakene i Finansavisen tirsdag 19. juli

Leif Höegh er blitt over én milliard kroner rikere etter at bilskipsrederiet Höegh Autoliners gikk på børs i november. En analytiker mener verdiene skal mer enn dobles.

Bilskipmarkedet har vært gjennom flere krevende år som følge av overkapasitet i bransjen.

Nå er det imidlertid full fart igjen, med stadig høyere rater og marginer. Det har bidratt til å sende Höegh Autoliners opp 42 prosent på børsen i år, etter å ha skutt opp 13,81 prosent til 32,55 kroner mandag.

Oslos eldste gartneri har blomstret i 189 år, men om få uker er det kroken på hagedøren. Eierne trøster seg med knallresultat mens de jakter ny tomt.

Hagesenteret omsatte i fjor for for 37 millioner kroner, og satt igjen med et resultat på 10 millioner.

Men fra august er det slutt, fordi Fornebubanen trenger tomten hvor gartneriet ligger på ved Skøyen i hovedstaden.

Hydrogenselskapet Nel har landet en kontrakt på 460 millioner kroner, som er den desidert største i selskapets historie. Nyheten sendte aksjekursen opp over 15 prosent.

Kontrakten innebærer produksjon og levering av 200 megawatts elektrolyseutstyr til en ikke-navngitt amerikansk kunde.

Tidligere har man sett kontrakter mellom 5 og 20 MW. derfor er denne kontrakten på flere hundre megawatts en stor gamechanger for Nel.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SAS-aksjonærene.

Da SAS-ledelsen og pilotene møttes til nye forhandlinger mandag morgen, steg aksjen 10 prosent.

Gitt alle denne usikkerheten, må det være noen ekstreme optimister som kjøper SAS-aksjer nå.

Aksjekursen skal ned, ikke opp, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs steg mandag 2,92 prosent til 1,194 poeng.

En dollar kostet 10 kroner og 17 øre, mens en euro kostet 10 kroner og 26 øre.