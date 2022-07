Dette vil påvirke Oslo Børs - tirsdag

Ved børsslutt på Wall Street står den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten til 2,96 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 5,8 prosent til 25,6 mandag.

En rapport fra Wall Street Journal søndag sa at sentralbanken er på vei til å heve renten med 75 basispunkter, i stedet for den fulle prosentpoengøkningen som er anslått av enkelte markedsdeltakere. Sjeføkonom i Goldman Sachs, Jan Hatzius, sa i et notat over natten at også han forventet at Fed ville heve renten med tre fjerdedeler.

Dette skjer i dag - tirsdag 19. juli.

Andrekvartalstall:

Elkem: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 11.00, webcast

Komplett: Kl. 07.00, Haakon VIIs gt. 2 i Oslo kl. 09.00, webcast

Telenor: Kl. 07.00, webcast/tlf kl. 09.00

Yara: Kl. 08.00, webcast kl. 12.00, tlf kl. 13.00

Makro:

Norge: Skatteregnskap juni, kl. 08.00

Norge: Byggeareal juni, kl. 08.00

UK: Arbeidsledighet mai, kl. 08.00

ØMU: KPI juni, kl. 11.00

USA: Boligbygging juni, kl. 14.30

USA: Redbook detaljhandel, kl. 14.55

Annet:

BHP: Driftsoppdatering

USA: API oljelagertall, kl. 22.30

Utenlandske:

Swedbank: Kl. 07.00, tlf kl. 09.00

Finnair, Lockheed Martin, NCC, Tele2