DNB Markets: – Investorene ble skremt

Mandag var lenge preget av en positiv utvikling på verdens børser. Lavere forventninger til Feds hevinger banet vei for en positiv børsdag, og stemningen på New York-børsen var bra helt til Apple kom på banen.

Resesjonsbekymring

«Om markedet trengte en knagg å henge resesjonsbekymringene sine på er vanskelig å si, men ikke lenge etter Dagsrevyen hadde startet slapp Bloomberg nyheter om at enkelte avdelinger hos Apple vil stanse ansettelser. Vanligvis øker sysselsettingen i selskapet med 5-10 prosent, men ifølge Bloomberg vil selskapet nå posisjonere seg for noe vanskeligere tider», skriver seniorøkonom Oddmund Berg i en rapport fra DNB Markets.

Nyheten sendte Apple-aksjen ned over 2 prosent mens S&P 500, Dow Jones og Nasdaq falt 0,7-0,8 prosent.

Psykologi

Fra et makroperspektiv mener Berg at det fremstår noe pussig at et enkelt selskap skal være i stand til å skifte sentiment og diktere den overordnede utviklingen på denne måten.

«Sånn sett var gårsdagen en fin påminnelse om at børsene er drevet av psykologi, og med fall på om lag 20 prosent så langt i år, samt utsikter til videre renteoppgang, er det ikke rart at investorene skremmes av tegn til at vi skal få et omslag i veksten på toppen», skriver Berg.

DNB Markets understreker at vi er inne i en periode med selskapsrapportering og Fed-blackout i forkant av rentemøtet senere i juli. Spekulasjonene om hva den amerikanske sentralbanken vil foreta seg kommer til å fortsette, men i fravær av konkrete uttalelser fra Fed-medlemmene, kan det se ut som selskapenes inntjening og videre planer får større fokus og gjennomslag.

«Resesjonsfrykten har for alvor festet seg og all informasjon som tilkommer, brukes til å vurdere hvorvidt et fall i veksten har blitt mer sannsynlig», skriver seniorøkonomen.