– Man må være forsiktig med å leke seg

Komplett la tirsdag frem kvartalstall som viste et negativt driftsresultat på minus 49 millioner kroner. Inntektene fra forbrukersegmentet, ekskludert NetOnNet, falt med 27 prosent.

– Nå bruker vi penger på reise og mindre på widget og gadgets, sier aksjekommentator Karl-Johan Molnes i Finansavisen.

Telenor og Elkem presenterte også kvartalstall tirsdag. Førstnevnte omsatte for 28 milliarder kroner og satt igjen med en EBITDA før andre poster på 12,5 milliarder kroner.

– Det som er overraskelsen er en nedskrivning på 2,5 milliard kroner i Pakistan, sier Molnes.

SAS-aksjen stiger kraftig etter at pilotstreiken er over.

– Den aksjekapitalen er tapt når man kommer gjennom chapter 11. Alle burde være klar over at det blir strek ned. Her må man være forsiktig med å leke seg.