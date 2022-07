Sjeføkonom Ethan Harris i Bank of America mener at markedet priser inn et drastisk fall i inflasjonen de neste 12-24 månedene. Dette til tross for at historien har vist at inflasjon ofte vedvarer lenger.

Harris ser fem potensielle forklaringer for at markedet ikke forventer historien til å gjenta seg.

Det pågår noe teknisk i markedet, og investorene forventer derfor egentlig ikke et drastisk fall i inflasjonen. Markedet tror ikke inflasjonen er syklisk og handler i bunn og grunn om en stram tilbudsside. Investorene forventer en massiv resesjon. Markedet tror phillipskurven har går gått fra å være svært slak til svært bratt; som indikerer at en moderat økning i arbeidsledigheten gir et sterkt fall i inflasjonen. Markedet ignorerer økonomisk historie

– Vi lener oss mot det første og siste punktet - markedet er ikke en god indikator for inflasjonsforventninger og investorer har et forenklet syn på sammenhengen mellom vekst og inflasjon.

– Vi tror det kommer til å bli ekstremt hardt for Fed å få inflasjonen tilbake mot målet på to års sikt, skrev Harris i en oppdateringen og viser til målsettingen om 2 prosents inflasjon.



DET BLIR IKKE LETT FOR POWELL: Tror Bank of America. Foto: Reuters

Historisk høy inflasjon i Storbritannia

Onsdag morgen kom inflasjonstallene for Storbritannia, og viste en vekst i konsumprisindeksen på 9,4 prosent. Dette er det høyeste nivået siden 1982.

Forventningene var på forhånd satt til 9,3 prosent, opp fra en inflasjonsvekst i mai på 9,1 prosent.

De nye tallene har medført at markedet nå priser inn en renteheving på 50 basispunkter fra 1,25 til 1,75 fra Bank of England neste måned. Den europeiske sentralbanken skal også vurdere et lignende rentehopp denne uken, ifølge Reuters.

– Ulempen er at en for aggressiv pengepolitikk vil øke risikoen for en resesjon, og vil gjøre lite for å motstå de globale faktorene som er driveren bak det, sa Suren Thiru i ICAEW til Reuters.