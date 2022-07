Bank of Americas globale fondsforvalterundersøkelse for juli signaliserte tirsdag at aksjemarkedet har nådd full kapitulasjon etter at allokeringen i aksjer stupte til sitt laveste siden oktober 2008, mens eksponeringen mot risikoaktiva falt under de laveste nivåene sett under finanskrisen.

Strategene i Bernstein deler ikke helt dette synet.

«Vi har ennå ikke sett kapitulasjon i uttaket fra aksjefond. Faktisk er uttaket, bortsett fra Europa, bare så vidt i gang», skriver Mark Diver og Sarah McCarthy ifølge Bloomberg i et notat onsdag.

Resesjonsfrykt og aggressive banker som skal ta ned den skyhøye inflasjonen har senket børsene kraftig i år, men EPFR Global-tall Bank of America viste til i et notat forrige uke viste en nettotegning i aksjefond på 181 milliarder dollar så langt i år – hvorav mesteparten i første kvartal.

Rentefond har kapitulert?

Rentefond har derimot hatt en nettoinnløsning på 206 milliarder dollar hittil i 2022.

«Vi kan allerede ha sett kapitulasjon fra rentefond. Betydelige innløsninger har blitt etterfulgt av to uker med nettotegning så langt i tredje kvartal», fortsetter Bernstein-strategene.

Mens meglerhusets kortsiktige indikator for investorsentiment er nøytral, ligger den langsiktige på ekstremt pessimistiske nivåer. Avviket antyder ifølge notatet «at avkastningen kan bli sterk over en periode på ett år eller mer, men på kort sikt kan det være ytterligere nedside i aksjer før et taktisk kapitulasjonsnivå nås.»

Strategene i Morgan Stanley skrev ifølge nyhetsbyrået tirsdag at resultatsesongen kan bli en negativ katalysator for aksjer de kommende ukene, og at de fortsatt er «skeptiske» til at marginpresset vil lette utover kvartalet med et bakteppe preget av høyere kostnader og en sterkere dollar.