Tror Buffett kjøper aksjer

Frykten for at den høye inflasjonen skal tvinge frem en resesjon, har gjort at aksjemarkedet i USA falt markant i år. Med seg i sluket har også Warren Buffetts Berkshire Hathaway blitt med. Aksjen falt 22 prosent i andre kvartal alene til drøye 400.000 dollar per A-aksje.

Dette har ført selskapet til en relativt lavere prising enn der hvor Buffett tidligere har gjennomført tilbakekjøp, ifølge Brian Meredith i UBS.

Ifølge analytikeren handles Berkshire Hathaway nå til 26 prosent rabatt til de underliggende verdiene, som er mer enn da Buffett startet med tilbakekjøp i 2018, da med 22 prosent rabatt. Regnestykket til Meredith baserer seg på en samlet verdivurdering av datterselskapene og aksjeporteføljen til Berkshire, fratrukket skatt.

Og der hvor aksjekursen har falt, så har Berkshires investeringer steget i verdi og bidratt til enda lavere multipler, ifølge CNBC.

– Gir god mening

Warren Buffett har tidligere vært en aggressiv kjøper av egne aksjer så lenge aksjen har blitt priset billig nok. I 2021 kjøpte han egne aksjer for 27 milliarder dollar, som følge av ellers få muligheter til å sette kapitalen i arbeid.

Han har tidligere uttalt at tilbakekjøp av egne aksjer «gir god mening» når alternativene er få.

TO RINGREVER: Warren Buffett og hans høyre hånd Charlie Munger. Foto: JOHANNES EISELE

– Charlie og jeg har tidligere hatt perioder hvor vi sitter på mye kontanter. Det har aldri vært gode tider, men de tok allikevel alltid slutt, skrev Buffett i sitt årlige aksjonærbrev tidligere i år.

Siden den gang har derimot mulighetene vært flere for Berkshire. Selskaper som HP, Activision og oljeselskapet Occidental har alle vært på kjøpsmenyen så langt. I mars kjøpte Berkshire forsikringsselskapet Alleghany for 11,6 milliarder dollar, og var med det hans største transaksjon siden 2016. Disse selskapene kombinert med den nåværende aksjekursen til Berkshire Hathaway kan det se ut til at Buffett har flere muligheter enn på mange år.