Dette skjer i dag - torsdag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen torsdag 20.juli

Aker BP omsatte for litt over 2 milliarder dollar i andre kvartal. Selskapet leverer nok et sterkt kvartal med et resultat på 188 millioner etter skatt.

–-

Øystein Stray Spetalen startet fjoråret som «forsiktig optimist». Han skuffet inn mer enn en kvart milliard på aksjetrading, og endte igjen året med rekordmye cash og shortposisjoner.

– Det viktigste var de investeringene vi ikke gjorde, uttalte Spetalen til Finansavisen.

–-

Markus Borge Heiberg i Kepler Cheuvreux mener flere av retailkjedene må endre forretningsmodellen for å tilpasse seg den nye normalen.

– Folk har mindre penger i lommeboken, og da er det naturlig å velge å kutte ut kjøp av ny sykkel og PC, sier Heiberg.

Han understreker likevel at det fortsatt er høy etterspørsel etter retail, og at det store skiftet ligger i flyttemønsteret fra dyrere til billigere forbruksvarer.

–-

Arctic-analytiker Henriette Trondsen uttaler at kursfall og lav interesse blant investorene har skapt gode kjøpsmuligheter i teknologisektoren. Hun trekker frem fire attraktivt prisede teknologiaksjer.

Grunnet makroøkonomisk usikkerhet ville jeg ikke gått «all-in» i teknologiaksjer, men jeg ville begynt å vekte meg opp i enkelte aksjer, skriver analytikeren.

–-

På lederplass skriver Trygve Hegnar om at det er færre båter i årets sommertrafikk på sjøen. Båteierne må nå ut med 27 kroner pr. liter. Da blir det for vanlige folk for mye, skriver Hegnar.

– Og så er det kanskje slik at om man spør om bensinprisen, så har man egentlig ikke råd til båten.