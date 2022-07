Kan bitcoin fortsette oppgangen?

Onsdag gjorde bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, et hopp på nesten 5 prosent til en pris på 24.210 dollar. Dette er det høyeste prisnivået siden 13. juli, og har tent lys i håpet om at kryptomarkedet oppgang i vente.

Bitcoin, som er ned 1,4 prosent, handles fortsatt til en pris 65 prosent under all time high i november. Andre store kryptovalutaer som ethereum og dogecoin steg henholdsvis 5,8 og 10 prosent onsdag.

– Som andre risikoinstrumenter drar krypto fordel av at mange investorer forventer at FEDs styringsrente vil stoppe på 3,75 prosent, skriver markedsdirektør i Forex.com Matt Weller til Marketwatch.

Mener renten er avgjørende

Weller mener pengepolitikken til den amerikanske sentralbanken er en avgjørende determinant for utviklingen på kryptomarkedet.

– Så lenge FED holder seg til planen om å øke styringsrenten med 75 basispoeng på juli-møtet, kan oppgangen i krypto fortsette. Samtidig er det verdt å nevne at prisen ofte svekket seg etter små oppturer under bear-markedet i 2018, skriver Weller.

Det tekniske perspektivet

Katie Stockton, grunnlegger av analysebyrået Fairlead Strategies, mener at dersom prisen forbigår motstanden på 25.000 dollar, vil dette være et kjøpssignal.

Hun peker også på at handelsvolumene for future-kontrakter på bitcoin har økt over de siste ukene.

– Det virker som at flere spekulanter kommer tilbake til kryptomarkedet. Jo flere som kommer tilbake, jo større er potensialet for at oppgangen vil vedvare, avsluttes det.