Rådet til de som har panikk

I et intervju med CNBC uttaler Fink at de økonomiske usikkerhetene knyttet til inflasjon vil gå over på lang sikt, og at investorer legge for mye vekt på den globale inflasjonssituasjonen.

– En veldig berømt person ringte meg og hadde panikk. Vedkommende spurte hva man skal gjøre, og lurte om det smarteste var å selge alt. Jeg svarte at vedkommende burde ta seg en ferie, sier Fink.

Milliardæren har også et generelt råd til mennesker som bekymrer seg mye over den høye inflasjonen i mange av verdens land.

– Hvis du ikke klarer å holde ut, så kan du selge. Men realiteten er at vi har sett dette før. Høy inflasjon er et problem som kommer til å løse seg over tid, sier han, mens han påpeker at fallende råvarepriser mulig er en indikasjon på at inflasjonen er i ferd med å roe seg.

«Business as usual»

Fink ble spurt om den høye inflasjonen, sammen med renteøkninger og krigen i Ukraina er en trussel for den generelle amerikanske økonomien, der han svarte at de aktuelle risikomomentene er «business as usual» for langsiktige investorer.

– Da jeg startet karrieren min hadde vi høye inflasjonsnivåer, og generelt mye flere problemer enn det vi har i dag. Vi kommer til å komme oss gjennom dette. Foreligger det risiko knyttet til inflasjonen? Absolutt, men en skal huske på at dette ikke er noen krise. Den amerikanske økonomien er sterkere enn noen gang, avslutter Fink.