– Guiding gir kompasskursen

Hydro med 5 milliarder kroner ekstra til aksjonærer. Det er 2,5 prosent av markedsverdien og like mye som kursstigningen ved innspillingstidspunktet. Beløpet fordeles på 3 milliarder kroner i ekstra utbytte og 2 milliarder kroner til tilbakekjøp av aksjer.

SNAP Inc la frem andrekvartalstall i går. Aksjen falt med 25 prosent. Inntektene var 1,1 milliard dollar. Resultatet minus 422 millioner dollar. Markedsverdien av egenkapitalen er 26 milliarder dollar. Selskapet sier at markedet er så usikkert at de ikke klarer å guide for tredje kvartal. Analytikere som har estimert årlig inntekstsvekst på mellom 30 prosent til 50 prosent forventes nå å senke til 5 prosent for neste år.

United Airlines må redusere veksten på grunn av driftsproblemer på Newark flyplassen.

AT&T kunder er 1 milliard dollar forsinket med telefonregningen.