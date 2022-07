Storbank anbefaler Small Caps

Siden toppen i januar har S&P 500 indeksen falt rundt 17 prosent, mens indeksen for small-caps falt 19 prosent siden deres topp i november. I følge MarketWatch mener strateger at investorer som allokerer pengene sine over hele markedsverdiperspektivet bør overvekte seg i Small Caps. Ettersom indeksen nådde toppen før det brede markedet og kan nå bunnen tidligere.

Lori Calvasina som er leder for amerkikansk aksjestrategi hos RBC Capital Markets skrev at i et historisk perspektiv har resesjoner en tendens til å gi gode kjøpsmuligheter for Small Caps. Altså selskaper med en markedsverdi under to miliarder dollar, ifølge Investopedia.

«De har en tendens til å levere dårligere mens aksjer faller på vei inn i eller tidlig i en resesjon, og har en tendens til å gjøre det bedre når det bredere amerikanske aksjemarkedet har nådd bunnen midtveis i resesjonen. Viktigere, mye av arbeidet vårt med Small Caps taler til ideen om at de allerede har kommet veldig nær en resesjonsprising.»

Hun sier at hvis konsensus for den amerikanske økonomien er rett så vil det gi en relativt kort resesjon som begynner i andre halvår av 2022 og vil være ferdig i tidlig 2023. Hun tror også det er mulig at bunnen for S&P 500 allerede er nådd og at den bunne ut i løpet av tredje kvartal hvis den ikke er nådd nå.

S&P 500 har en prising i forhold til inntjeningen på 18-gangeren, mens S&P 600 som er en annen small-cap indeks handles på en prising i forhold til inntjeningen på 14-gangeren.

«Når man ser på Small Cap opp mot BNP-trender og forventninger, trender i ISM-produksjon og krav om arbeidsløshet, ser det ut for oss som at Small Caps har blitt truffet hardt allerede. Endrigene i inntjeningsforventningene ser bedre ut for Small Cap enn Large Cap - sannsynligvis siden forventnignene for de mindre selskapene ble redusert tidligere, sier Calvasina.»