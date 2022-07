Toppsjefen i Evergrande går av

Det kinesiske eiendomskonglomeratet Evergrande, som sliter tungt med gjeld, har erstattet sin adm. direktør Xia Haijun og finansdirektør Pan Darong.

Nyheten fremkommer fra en Bloomberg-oppdatering.

Kriserammede Evergrande har lån og forpliktelser på over 300 milliarder dollar, noe som videre har bidratt til å forsure stemningen blant bedrifter og forbrukere. Aksjekursen har følgelig rast de seneste årene, og er ned over 90 prosent siden 2020.

Krise i eiendomssektoren

Det er ikke bare Evergrande som sliter med høy gjeld. Flere av Kinas børsnoterte eiendomsselskaper bader i gjeld og sliter med å betale låneforpliktelsene.

Samtidig nekter kjøperne å betale på lån for uferdige boliger.

Ifølge en fersk rapport fra Næringslivets Hovedorganisasjon, har kinesiske gjeldsnivåer økt som følge av at kinesiske myndigheter den seneste tiden har stimulert kredittveksten for å støtte opp under veksten i økonomien. Styringsrentene er senket og reservekravene til bankene er redusert.

Ifølge South China Morning Post har 19 eiendomsaktører i Kina havnet i mislighold, mens 18 av de mest gjeldstunge selskapene har utsatt overdragelse av eiendomsprosjekter med inntil et år. Ifølge avisen står minst en av fem kinesiske utbyggere nå i fare for å gå konkurs, med henvisning til kredittvurderingsbyrået S&P Global Ratings.

Situasjonen er uoversiktlig.

Frykter kollaps - tar grep

Den viktige eiendomsnæringen har stor innvirkning på den kinesiske økonomien, og myndighetene har derfor lenge forsøkt å hindre at kollapsen i eiendomssektoren skal videreføres til resten av økonomien.

Kinesiske myndigheter tar nå grep for å løse krisen, og har gått ut med en oppfordring til banker og finansinstitusjoner om å gi ut lån til utbyggerne for at de skal kunne ferdigstille de uferdige eiendommene og følgelig roe kjøperne som for tiden nekter å betale huslån.

Myndighetene vurderer også å gi avdragsfrihet til kjøperne som er rammet av krisen.

Det kinesiske eiendomsmarkedet er følgelig midt i en krise.