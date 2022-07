I juni sendte Credit Suisse ut et resultatvarsel om at de ligger an til å få et enda kvartal med negativt resultat. Med det blir det tre strake kvartaler med tap for Sveits nest største bank. I følge Reuters vurderer nå banken hvordan de skal kutte kostnadene ytterligere.

En ikke-navngitt senioransatt i banken skal ha sagt til avisen at «tallene er katastrofale» og skal ha lagt til at moralen til de ansatte er veldig lav.

Credit Suisse har tidligere beskrevet 2022 som et "overgangsår" der de prøver å gjøre endringer for å unngå kostbare skandaler som tidligere ha ført til en nesten total endring av toppledelsen. «Kostnadsstrukturen er for stor for bankens inntekstpotensial», skal også ha blitt sagt.

Ledere og styret diskuterer nå nye betydelige kostnadskutt, sa en leder til avisen. Videre ble det sagt at diskusjonene om kuttene er på et kritisk stadium og at det er usikkert om de vil bli annonsert når Credit Suisse legger frem talle for andre kvartal på førstkommende onsdag.

Sveits nest største bank har blitt rammet av en rekke kostbare skandaler tilknyttet spionasje, brudd på covidrestriksjoner og hvitvasking.

Blant bankens skandaler var et tap på 5,5 milliarder dollar på grunn av mislighold fra det amerikanske familiekontoret Archegos Capital Management og frysning av 10 milliarder dollar av forsyningskjedenes finansieringsmidler.

Resultatvarsel

Banken advarte i juni om at de ville ha et nytt kvartal med tap, det tredje på rad. Finansinstitusjonen offentliggjorde at de har et mål om å fremskynde tiltak for å redusere kostnadsbasen som ble introdusert i november i fjor. Data fra Refinitiv viser at analytikere forventer et rapportert nettotap på 398 millioner sveitsiske franc, noe som tilsvarer 4,125 milliarder norske kroner.