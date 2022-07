Ifølge CNBC ønsker et rekordhøyt antall potensielle amerikanske boligkjøpere å flytte, ifølge en rapport publisert forrige uke av eiendomsmeglerfirmaet Redfin. Rapporten rangerte byene Redfin-brukerne mest sannsynlig ville prøve å flytte fra. San Francisco topper listen, etterfulgt av Los Angeles og New York.

Visesjefsøkonom i Redfin, Taylor Marr sier at et typisk hjem i San Francisco eller San Jose koster mer enn 1,5 millioner dollar og at boliglånsrenten er 5 prosent som gir skyhøye månedlige betalinger.

Marr bemerket at mangel på rimelige priser gjør det vanskeligere å selge enn før, med en økning i hjemmekontor over store deler av landet. Omtrent 33 prosent av Redfin-brukerne søkte etter hjem i nye byer i løpet av andre kvartal, opp fra 26 prosent i 2019 før pandemien.

Her er de fem byene potensielle boligkjøpere ønsker å forlate, ifølge Redfins rapport:

San Francisco Los Angeles New York Washington D.C. Seattle

I rapporten foretok Redfin beregninger på netto innstrømming og netto utstrømming, altså antall mennesker som søkte om å komme til en gitt by sammenlignet med antall mennesker som ønsket å forlate byen. Rapporten er basert på søk på mer enn 100 byområder fra rundt 2 millioner brukere. Byene med mest netto utflytting er de folk har mest lyst til å forlate, ifølge rapporten.

Her en listen over de ti stedene boligkjøpere ønsker å kjøpe, ifølge Redfins rapport:

Miami Tampa, Florida Phoenix Sacramento, California Las Vegas Cape Coral, Florida San Diego North Port, Florida San Antonio Dallas

En kan se ut ifra listen av Florida, California og Texas har flere byer på listen. Florida okkuperer hele fire av ti plasseringer på listen.

Mange søker på nettsteder som Redfin uten intensjon om å kjøpe et hus. Selskapet sier at analysen deres ekskluderte slike søk. Marr bemerket at Redfins data vanligvis stemmer overens med migrasjonsmønstre for amerikanere.

«Vi tror våre data er en sterk indikator på faktiske flyttebeslutninger», sier Marr.