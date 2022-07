Tesla bekrefter bitcoin-smell

Tesla tok bitcoin-nedskrivninger på 170 millioner dollar i andre kvartal, viser SEC-dokumenter ifølge flere amerikanske medier. Elbilprodusenten bokførte også 64 millioner dollar i gevinster fra diverse bitcoin-salg.

Dette stemmer bra overens med regnestykket fra finansnettstedet TheStreet, som anslo Teslas bitcoin-tap i kvartalet til 106 millioner dollar.

Forsiktighetsprinsippet

Ettersom regnskapsregler definerer digitale eiendeler som immaterielle eiendeler med ubestemt levetid, hevder Tesla at nedskrivninger må tas for å gjenspeile ethvert fall i selskapets kryptobeholdning til nivåer under bokført verdi.

«Vi gjør ingen oppskrivninger for noen økninger i markedspriser før et salg. Belastninger som dette kan påvirke vår lønnsomhet i perioder nedskrivningene blir tatt, selv om markedsverdien av eiendelene øker», skriver selskapet i SEC-dokumentene.

Lavere tap enn estimert

Tesla slapp i forrige uke sin rapport for andre kvartal, og skrev der at bitcoin-beholdningen ble skrevet ned – dog uten å tallfeste hvor mye. Ifølge den samme rapporten kvittet det Elon Musk-dominerte selskapet seg med omkring 75 prosent av bitcoin-beholdningen i kvartalet, et nedsalg som tilførte balansen 936 millioner dollar i kontanter.

Bitcoin-tapene var langt under det analytikerstanden estimerte i forkant av rapporten. Barclays-analytiker Brian Johnson anslo eksempelvis bitcoin-nedskrivningene til 460 millioner dollar.