Vår Energi slapp tirsdag kvartalstall, som nyter godt av høye olje- og gasspriser, men sliter med høyere kostnader. Selskapet økte utbytte til aksjonærene til 260 millioner dollar i andre kvartal, opp fra 225 millioner dollar i første kvartal. Det fremkommer at selskapet planlegger å øke utbyttet ytterligere i tredje kvartal til 290 dollar.

– Man må friste med høyt utbytte når man har hatt en sitasjon med brudd på lock up som skapte store problemer for en del aksjonærer. Det er en måte å for de å få aksjoærene tilbake på sin gode side, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes i Finansavisen.

Vi snakket også om Scatec, som leverte et proporsjonalt driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 517 millioner kroner, mot en forventning på 511 millioner kroner.

En annen viktig hendelse i finansmarkedene det seneste døgnet er et resultatvarsel fra den amerikanske giganten Walmart.

– Frontlinjen i den økonomien vi er i nå er ikke oljeprisen eller andre råvarer, men annonseinntekter. Når økonomien svekkes så raskt som nå kutter man hardt på bruk av annonser for å selge varer. Årsaken til det er at konsumentene er skvist. (..) Det er fullstendig krise for Walmart, sier Molnes.