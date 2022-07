Dette skjer i dag - onsdag

Dette er noen av hovedsakene i Finansavisen onsdag 27.juli



Vår Energi tjener fett på dagens olje- og gasspriser, og skrur nå på utbyttekranen. – Selskapet har besluttet å øke utbyttet for tredje kvartal, sier investorkontakt Ida Marie Fjellheim.

Den børsferske olje- og gassprodusenten viser til en omsetning på 2.423 millioner dollar i andre kvartal. Det er langt over nivået man så tilsvarende periode i fjor, på 1.108 millioner dollar.

De norske sjømataksjene knuser Oslo Børs, og har hatt en annualisert meravkastning på over 15 prosentpoeng det seneste tiåret. Sjømatanalytiker Herman Aleksander Dahl spår en ny supersyklus.

Microsofts kvartalstall når ikke opp til analytikernes forhåndsestimater, både på topp- og bunnlinjen. Aksjen faller i etterhandelen. Selskapet omsatte for 51,87 milliarder dollar i sitt regnskapsmessige fjerde kvartal, en økning på 12 prosent fra samme periode i fjor. Dette er under analytikernes forventninger fra Bloomberg Terminal på 52,45 milliarder dollar. Aksjen er opp 3,97 prosent opp i etterhandelen.

Teknologiselskapet Alphabet, tidligere Google, la frem tall for andre kvartal etter stengetid tirsdag. Omsetningen endte på 69,69 milliarder dollar og selskapet oppnådde et driftsresultat på 19,45 milliarder dollar. På forhånd var det ventet en omsetning på 69,9 milliarder dollar, og et driftsresultat på 20,33 milliarder dollar. Til tross for resultater under konsensusestimatene stiger likevel Alphabet 4,9 prosent prosent i etterhandelen tirsdag kveld.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om vedsalget som har eksplodert på grunn av de høye strømprisene i Norge. Likevel er det mangel på ved.

– Mye av veden som selges, pleier å komme fra Russland og Belarus. Mangel på ved, ja. Over hele Østlandet og Sørlandet ringes vedforhandlerne ned. De har knapt tid til å ta imot bestillingene, skriver Hegnar.

Resultat pr. 2. kv:

Equinor: Kl. 06.44, hovedkontoret kl. 09.00, webcast, tlf kl. 11.30

Makro:

Australia: KPI 2. kv., kl. 03.30

Kina: Fortjeneste industrielle selskaper juni, kl. 03.30

Sverige: Handelsbalanse januar, kl. 08.00