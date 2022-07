Datoen er satt

Ifølge CNN har Twitter satt en dato satt for når aksjonærene skal stemme over oppkjøpet fra Elon Musk, der han har tilbudt 44 milliarder dollar for selskapet. Dette kommer til tross for den nåværende rettsaken tilknyttet oppkjøpet.

Datoen som er bestemt er den 13. september. Tildeligere i juli forsøkte Musk å trekke seg fra avtalen da han mente at Twitter har gitt misledende informasjon angående robotbrukere på plattformen, samt unnlatt å gi informasjon som kan hjelpe han å evaluere saken. Kun noen dager senere saksøkte Twitter Musk, og rettsaken vil gå av stabelen i oktober.

Få steg igjen

Dersom en ser bort fra rettsaken er avstemningen ett av få steg som er igjen for å ferdigstille avtalen. Styret i Twitter har anbefalt aksjonærene å stemme for at oppkjøpet går igjennom, og dersom resultatet av avstemningen blir slik styret ønsker det, kan det hjelpe selskapet i rettsaken mot Musk.

I oppkjøpsavtalen ble partene enige om en pris på 54,2 dollar per aksje, som var 38 prosent over stengningskursen dagen før Musk annonserte at han hadde blitt en av selskapets største aksjonærer.

Styret i Twitter har tidligere uttalt at de er fast bestemte på å gjennomføre oppkjøpet til prisen som det ble enighet om i avtalen.