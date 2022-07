Equinor stiger på børs etter å ha lagt frem andrekvartalstall onsdag. I andre kvartal fikk oljegiganten et driftsresultat på 17,6 milliarder dollar. Selskapet deler ut et kontantutbytte på 0,20 dollar pr. aksje for andre kvartal, samt et ekstraordinært utbytte på 0,50 dollar pr. aksje for andre og tredje kvartal. På toppen av det kommer økt tilbakekjøpsprogram.

– Aksjen er kommet i all-time high, og da har du kommet så langt at det er trading herfra. Det er ikke noe fundamental grunn til å kjøpe aksjen på høye multipler på all-time high. Den kan fortsette gå videre ved uro. Equinor er blitt en tradingaksje, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes i Finansavisen.

Tirsdag etter børsens stengetid la Google-eier Alphabet frem kvartalstall, som viste en omsetning på 69,7 milliarder dollar og et driftsresultat på 19,5 milliarder dollar.

– Det var en lettelse. De hadde 15 prosent vekst i salget, som er ned fra tidligere kvartaler. Svekkelser i økonomien vil påvirke dem også, sier Molnes.

I aksjepraten snakker vi også om Microsoft som også la frem kvartalstall tirsdag kveld norsk tid.