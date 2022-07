Familie tapte over 100 milliarder på én dag

Tirsdag annonserte Walmart at de nedjusterer sin «guiding» for andre kvartal samt resten av året. Dette kommer av at skyhøye mat- og energipriser har ført til et lavere konsum hos den amerikanske befolkningen, og Walmart har dermed blitt nødt til å selge store deler av varesortimentet til rabatert pris.

Walmart-aksjen reagerte negativt på nyheten, og falt med 7,6 prosent på New York-børsen. Selskapets største aksjonær er Walton-familien, etterkommerne til Sam Walton som grunnla selskapet i 1962 i Rogers, Arkansas.

Walton-familien rangeres av Bloomberg som verdens rikeste familie, med en samlet formue på over 238 milliarder dollar. Under tirsdagens kursfall tapte familien svimlende 11,4 milliarder dollar, som tilsvarer over 100 milliarder norske kroner.

11 prosent nedgang

De tre etterkommerne Alice, Jim og Rob Walton eier litt under 50 prosent av selskapet. Familiens formue består primært av Walmart-aksjer, og siden starten av året har familieformuen sunket med nesten 11 prosent. I samme periode har Walmart-kursen sunket med nesten 16 prosent.

Walton-familien har solgt aksjer i større tempo de seneste årene. Bare i fjor solgte familien aksjer for en samlet verdi på 6,2 milliarder dollar, der selskapet har uttalt at dette kommer som en del av strategien om at familiens eierandel skal være under 50 prosent.

Det økende aksjesalget har gitt familien bedre likviditet, noe som blant annet har blitt brukt på andre investeringer. En gruppe ledet av Rob Walton kjøpte nylig NFL-laget Denver Broncos for rekordsummen 4,65 milliarder dollar.