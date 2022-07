Nå skal de ta opp konkurransen med Kina

Det amerikanske Senatet vedtok onsdag et lovforslag for å hjelpe USA med å konkurrere med Kina ved å gi titalls milliarder dollar til innenlandsk produksjon av halvledere og databrikker, skriver TDN Direkt.



Det inkluderer mer enn 52 milliarder dollar til amerikanske selskaper som produserer databrikker, samt skattefradrag for å oppmuntre til investering i databrikkeproduksjon.





Lovforslaget går nå videre til Representantenes hus, hvor politikerne håper å vedta det og sende det til Det hvite hus for president Bidens underskrift før Kongressen tar sommerferie i begynnelsen av august.

Mangelvare

Halvledere har vært en mangelvare på verdensmarkedet. Dette har spesielt påvirket elbilmarkedet, da bilene krever halvledere i produksjonen.

Det norske selskapet Nordic Semiconductor produserer slike halvledere. Selskapet uttalte selv i sin andrekvartalsrapport at inntektene fremdeles er begrenset på grunn av komponentmangel, og at det jobbes tett med å forsøke å nå etterspørselen.

– Etterspørselen fra kundene er fremdeles langt over det selskapet klarer å levere av wafers, skrev selskapet i en børsmelding.