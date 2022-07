Kinas rikeste kvinne har mistet halve formuen

Den siste tiden har en eiendomskrise herjet Kina. Folk nekter å betale på boliglånene sine, og utbyggerne sliter med skyhøy gjeld. Flere spår en boligkollaps.

For å forstå omfanget av krisen kan man se på Kinas rikeste kvinne, Yang Huiyan.

Huiyan fikk tittelen som Kinas rikeste kvinne som 25-åring, etter at hennes far overførte majoriteten av aksjene i eiendomsutviklerselskapet Country Garden Holdings til henne.

Tidlig i år var hun god for på 230 milliarder kroner, ifølge Bloomberg.

Bratt formuefall

På bare syv måneder har Huiyans formue mer enn halvert seg til 11,3 milliarder dollar - altså 110 milliarder kroner - inkludert et fall på nesten 2 milliarder dollar bare på onsdag.

Familieselskapet hennes, Country Garden, som er landets største eiendomsutvikler, har lenge klart å unngå boliglånsboikotten i Kina. Onsdag offentliggjorde det derimot at det ønsker å skaffe 361 millioner dollar ved å selge nye aksjer med rabatt.

Nå står tittelen hennes som rikeste asiatiske kvinne i fare, men hun er fortsatt like foran Fan Hongwei, som har en formue på 11,2 milliarder dollar som stammer fra olje- og gassindustrien.

Asias rikeste kvinner: Navn Nettoformue (mrd. USD) Statsborgerskap Industri: Yang Huiyan 11,3 Kina Eiendom Fan Hongwei 11,2 Kina Olje og gass Savitri Jindal 10,7 India Stål Wu Yajun 10,4 Kina Eiendom Zhong Huijuan 8,7 Kina Farmasi



Skaper bekymring

Huiyan bratte formuefall understreker bekymringene for at Kinas boliglånskrise til slutt vil skade hele økonomien.

– Investorer er bekymret for at boliglånsboikotten vil spre seg til Country Garden ettersom de ser at antallet boikottprosjekter øker raskt, sa Kenny Ng, en strateg ved Everbright Securities International i Hong Kong.

Mens Country Gardens aksje har holdt seg relativt stabil tidlig i eiendomskrisen, er aksjekursen nå på vei mot sitt laveste nivå siden 2011.

– Selskapet har fortsatt betydelig gjeld og registrerte en lavere månedlig vekst i salget i juni, la hun til.

Kinesiske myndigheter har tatt grep for å løse krisen, og har gått ut med en oppfordring til banker og finansinstitusjoner om å gi ut lån til utbyggerne for at de skal kunne ferdigstille de uferdige eiendommene.

«Eiendomskrisen har sendt en dominoeffekt i kapitalkjeden i hele sektoren. Usikkerheten vil fortsatt vedvare.» sa Everbrights Ng.

Country Garden har derimot forsikret om at ingen boligprosjekter vil bli forlatt uferdige.

