Apple la torsdag frem kvartalstall som viste inntekter på 83 milliarder dollar, mot en forventning på 82,8 milliarder dollar. I etterhandelen hoppet aksjen.

– Når Apple handles til P/E på 25-26, er det ikke en aksje du skal løpe og kjøpe. Det er et fantastisk suksessfullt selskap, basert på et produkt i 2007 som vi ikke visste vi trengte. Prisingen nå er dyrere enn snittet på Nasdaq. Det er ikke noe billig aksje. Når man har 2 prosent salgsvekst, må du være forsiktig med Apple. Toget har gått for de enkle pengene, sier aksjekommentator Karl Johan Molnes i Finansavisen.

Vi diskuterer også kvartalstallene til Amazon, Intel og Roku.