De største amerikanske utlånerne ble nylig utsatt for den årlige stress testen for å sjekke påvirkningen økonomiske sjokk vil ha på selskapene. Testen i år simulerte en plutselig høy arbeidsledighet, kollaps i eiendomsprisene, og et sterkt fall i aksjemarkedet. I årets eksamen besto alle de 33 største långiverne i USA den beryktede testen, men to banker fikk en pekefinger.

Ifølge Bloomberg, fikk både Citigroup og JP Morgan beskjed om at de i fremtiden vil måtte øke mengden egenkapital for å tåle tap. Som et resultat av dette endte begge de to bankene med å stoppe tilbakekjøpene av egne aksjer, og de får derav returnert mindre kapital til aksjonærene.

Dette er ikke JP Morgan sjef Jamie Dimon fornøyd med. Ifølge han er det en uforutsigbar prosess, og tvinger bankene til å kutte i utlånene til personer med lavere inntekt.

– Det er ikke en fordel for JP Morgan, og det skader landet, sa han ifølge Bloomberg.

Dette er ikke første gang Dimon har gått hardt ut mot strenge reguleringer i etterkant av finanskrisen. Han har siden den gangen vært kritisk mot reguleringenes kompleksiteten og at resultatene fra stresstestene ikke er realistiske.

BESTO STRESSTESTEN: JP Morgan. Foto: Amr Alfiky

– Jeg tror de fikk tapet vårt til å bli 44 milliarder dollar, det er nesten ingen sjans for at de kunne skjedd, sa Dimon. Ifølge toppsjefen har banken svært sterk inntjening, og stabile inntekter på tvers av bankens ulike segmenter.

Liten pris å betale

– Jeg både elsker og hater Feds stresstester, sa bankanalytiker Mike Mayo i Wells Fargo. Ifølge Mayo er den store fordelen at det er mye mindre sannsynlig med at bankene går under. Siden finanskrisen har bankene fått skjerpet kapitalkrav, og i dag er 13 prosent av balansen dekket, mens det før finanskrisen var 8 prosent.

– På den andre siden er stress testene svært volatile i resultater, sa Mayo til Bloomberg. Samtidig er det flere analytikere som synes det er en liten pris å betale. Ifølge Anat Admati fra Stanford er stresstestene et fint verktøy for myndighetene for å forhindre katastrofer.

– Det er heller ikke nevnt at en sterkere balanse kan være en fordel for JP Morgan og medføre enda lavere lånekostnader over tid, sa Kathleen Shanley i Gimme Credit til svar på Dimons kommentarer.