Evergrande med store betalingsproblemer - igjen

Det kinesiske eiendomskonglomeratet Evergrande, verdens mest forgjeldede eiendomsutvikler som står i sentrum for den voksende gjeldskrisen i Kina, har kommet med nye opplysninger om restruktureringen av sin utenlandske gjeld.

Nyheten fremkommer fra en fersk Bloomberg-oppdatering.

Mot slutten av 2021 jobbet den kinesiske regjeringen angivelig med å omstrukturere Evergrande for å løse den store gjeldskrisen.

Kriserammede Evergrande sier nå det vil tilby noen eiendeler utenfor Kina for å tilbakebetale kreditorer, inkludert andeler av tjenester innen elektriske kjøretøy og eiendomsforvaltning.

Selskapet planlegger å kunngjøre en fullstendig omstillingsplan innen slutten av 2022.

Fokus på å fullføre byggeprosjekter

Den nyutnevnte adm. direktøren Shawn Siu uttalte i et ferskt intervju at Evergrande retter fokus mot å fullføre byggeprosjekter fremover.

– Vi vil ikke ofre interessen til investorer, sier han i intervjuet med 21st Century Business Herald.

Evergrandes potensielle unnlatelse av å følge sin tidligere fastsatte tidslinje vil være negativ for den generelle investortilliten, og vil svekke Evergrandes troverdighet ytterligere, ifølge Bloomberg.

Fatale konsekvenser

Likviditetskrisen har fått eiendomsutviklere og utbyggere til å stoppe prosjekter, samt utløst problemer med å betale avgifter. Dette har medført boliglåns- og låneboikotter fra sinte leverandører og boligkjøpere.

Utfallet av Evergrandes gjeldsproblemer vil følgelig kunne ha store og svært alvorlige implikasjoner for Kinas finansielle system.

Selskapets forpliktelser på rundt 300 milliarder dollar, har gjort globale investorer bekymret for at en kollaps kan utløse økonomiske smitteeffekter og dempe veksten i verdens nest største økonomi, som avhenger av boligmarkedet for om lag en fjerdedel av sitt bruttonasjonalprodukt.

Aksjekursen har for øvrig stupt de seneste årene, og er ned over 90 prosent siden de store gjeldsproblemene startet i 2020.