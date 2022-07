Musk med motsøksmål mot Twitter

Twitter og Tesla-sjef Elon Musk går til motsøksmål mot Twitter. Rettsaken starter 17. oktober i Delware Chancery Court for å løse Musks forsøk på å kansellere oppkjøpet av det sosiale nettverksselskapet, så lenge partene ikke inngår forlik innen det.

Søksmålet er levert inn til en domstol i den amerikanske delstaten Delware sammen med et 164 sider langt dokument, ifølge en melding fra domstolen.

Nyheten fremkommer fra en fersk CNBC-oppdatering.

Uenigheter mellom Twitter og Musk

Det var den 25. april Elon Musk kunngjorde at han ville kjøpe det sosiale nettverksselskapet Twitter, og ta det privat for rundt 44 milliarder dollar. Kort tid etter Musk inngikk avtalen på 44 milliarder dollar, førte et turbulent makrobilde til en markant nedgang i teknologiaksjer, inkludert både Tesla og Twitter.

For noen uker siden trakk han tilbake budet, noe han begrunnet med at selskapet hadde holdt tilbake informasjon om antall bot- og spam- kontoer på plattformen.

Twitter saksøkte ham i Delware Court of Chancery for å tvinge ham til å gå gjennom avtalen.

Musks juridiske team anla dermed en konfidensiell motsak ved en domstol i Delaware på fredag, med start 17. oktober. Det er satt av fem dager til rettsaken.