Forventningen om at den britiske sentralbanken kommer til å trappe opp rentenivået for å få bukt med den økende inflasjonen er klar. Markedet priser inn 70 prosent sjanse for at den britiske sentralbanken vil heve styringsrenten med et halvt prosentpoeng, ifølge Bloomberg.

Den britiske sentralbanken var tidlig ute med å begynne rentehevingen etter pandemien. Den første økningen på 0,25 prosentpoeng kom i desember i fjor.

Om forventningene blir til virkelighet, vil renteøkningen markere den største man har sett i Storbritannia på 27 år, og man vil for alvor merke at penger «ikke er gratis» lenger.

Guvernør Andrew Bailey antyder at det kommer flere rentehevinger fremover for å få bukt med den skyhøye inflasjonen.

– Sentralbanken er beredt til å handle «kraftfullt», om nødvendig, for å tøyle inflasjonen, sier han.



Styringsrenten for den britiske sentralbanken ligger nå på 1,25 prosent, betydelig lavere enn den amerikanske styringsrenten som ligger på 2,5 prosent.

Politisk spill

Storbritannia opplever som mange andre land skyhøy prisvekst i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina.

Sentralbanken venter at inflasjonen vil holde seg over ni prosent de neste månedene, og ligge på over 12 prosent mot slutten av året.

Den høye inflasjonen er truende for økonomien, og således en sentral utfordring for politikerne.

Den britiske sentralbankens rentetrekk vil øke presset på utfordrere som ønsker å erstatte Boris Johnson som statsminister.

Boris Johnson meldte tidligere i juli at han nå går av som partileder, og at han dermed avtrer som statsminister.

Utenriksminister Liz Truss har lovet skattelettelser hvis hun vinner valgkappløpet om å lede det britiskledende partiet. Flere stemmer sier at dette bare vil presse opp inflasjonen, og følgelig tvinge rentene opp ytterligere.

Rentemøte for den britiske sentralbanken vil bli avholdt kommende uke.