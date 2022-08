Tror på bransjebedring

Selv om de siste åtte årene har vært ekstremt utfordrende for hele industrien, er det nå klart at innhentingen i offshoreboring er i gang.



Det kommenterer konsernsjef Jeremy Thigpen i Transocean i selskapets kvartalsrapport mandag.



– Det ettersom kontraktsaktivitet, utnyttelsesrater for høyspesifiserte eiendeler på ultradypvann og tøffe miljøer, og dagratene, fortsetter å stige, kommenterer Thigpen.



– Og med et bakteppe av forsyningsutfordringer for hydrokarboner, blir Transocean i økende grad oppmuntret til å tro at dette momentet kan fortsette i overskuelig fremtid, sier han.

(TDN Direkt)