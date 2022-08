Dette er de mest kjøpte aksjene på Nordnet

Nordnet skriver at juli var en travel måned med kvartalstall i fokus kombinert med store makroøkonomiske nyheter.

Til tross for en svært usikker økonomisk situasjon omsatte Nordnets kunder aksjer for 25,4 milliarder kroner, og det ble netto kjøpt aksjer for en milliard kroner. Aker BP toppet kjøpslisten med et nettokjøp på 272 millioner kroner. På andre siden av skalaen toppet REC Silicon salgslisten, med et nettosalg på 43 millioner kroner.

Av de fem mest handlede aksjene i juli var fire av de fem oljerelaterte, som tilsier at det er stor investeringsvilje i olje- og oljeselskaper. De gode kvartalstallene gjør nå også at utbytteinvestorer også har fattet interesse for bransjen, ifølge rapporten.

Rentehevinger

Børsmåneden juli var i tillegg til kvartalstall preget av sentralbankenes rentehevinger. Både den amerikanske sentralbanken og den europeiske sentralbanken hevet styringsrentene sine i forrige måned. Til tross for at dette er negativt på kort sikt, har troen på avtakende inflasjon bidratt til å sende aksjemarkedet i USA og i Norden i positivt terreng.

– Verdens sentralbanker har nå utelukkende fokus på å få ned den sterke inflasjonen. Dette beviste både ECB og FED med å sette kraftig opp rentene. USAs sentralbanksjef Jerome Powell indikerte også at dette på sikt ville hjelpe for å få ned inflasjonen. Dette satte blant annet fyr på teknologitunge Nasdaq-100 som reagerte opp 4 prosent på nyheten, forteller Mads Johannesen, Investeringsøkonom i Nordnet.

Dette kjøpte og solgte Nordnet kundene i juli

Oljerelaterte selskaper var blant de mest omsatte i måneden, ifølge Nordnet. De mest kjøpte og mest solgte aksjene kan sees i oversikten nedenfor.