Flere privatinvestorer har inntatt aksjemarkedet

I en undersøkelse fra kryptoplattformen eToro med over 10.000 deltakere fra 14 land, inkludert Norge, spør de ulike privatinvestorer om deres ulike investeringer. Målingen gjennomføres hvert kvartal og tar også for seg deres holdninger til dagens marked.

På grunn av ubrukt realinntekt under Covid-19, har konsumenter flyttet egne penger fra bankkontoen til aksjemarkedet. De ferske investorene har imidlertid frem til første kvartal 2022 nesten utelukkende opplevd et oppadgående marked, men får nå kjenne på et marked preget av økt frykt og uro, skriver eToro.

Privatinvestorer ser derimot ut til å bli viktigere for aksjemarkedet. Tall fra første kvartal i 2022 viste at 558.000 nordmenn eide aksjer, der 36 prosent av aksjonærene på Oslo Børs er yngre enn 40 år.

Om man regner med personer som har investert i kryptovaluta eller NFTs ville nok antallet privatinvestorer i Norge sannsynlig vært større. Privatinvestorer ser med andre ord ut til å få en større posisjon i dagens aksjemarked enn det de har hatt tidligere.

– På tross av mange tilbakeslag på tvers av alle globale finansielle markeder, så har privatinvestorene holdt roen og sett forbi kortsiktig volatilitet og brukt disse svingningene til å bygge opp porteføljene sine for det lange løp, kommenter Ben Laidler, eToros globale markedsstrateg.

Få som selger seg ned

Blant investorene som begynte å investere for ett eller to år siden, har bare 8 prosent av de globale respondentene solgt seg ned som respons på kapitalflukten fra markedet.

Videre har nesten 60 prosent holdt på investeringene sine og 34 prosent kjøper seg opp når prisene på aksjene faller.

Eksponeringen mot energisektøren, som til nå har løftet mye av Oslo Børs det siste halvåret, har for privatinvestorer økt over 24, mot det globale snittet som ligger 20 prosent. På tvers av alle erfaringsnivåer inn aksjeinvestering, har privatinvestorene økt kapitalallokeringen sin i en rekke defensive sektorer, og ser ikke ut til å roe ned med det første.

ØKER: Privatinvestorene øker eksponeringen sin mot energi. Her: Njord A-plattformen Foto: Jan Arne Wold

En femtedel av alle respondentene begynte å investere for 1-2 år siden. For mange privatinvestorer er dette den første store tilbaketrekningen de opplever i markedet. Undersøkelsen fra eToro viser at privatinvestorer er relativt robuste, at de beholder posisjonene sine, samt bygger diversifiserte porteføljer for å ri av stormen i dagens marked.